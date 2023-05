Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a anunțat luni dimineața ca pe DN 17B, in localitatea Holda, s-a produs o alunecare de teren care s-a manifestat prin caderi importante de pietre și material aluvionar de pe versant.„Avand in vedere lucrarile in curs, porțiunea de drum afectata era inchisa…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a transmis ca o alunecare de teren s-a activat pe șoseaua de centura a Sucevei a Sucevei, intre km 9+120 – km 9+156, de la Zidul Morții spre Patrauți. Urmare a acestui fenomen, taluzul s-a surpat pe o lungime de aproximativ 320 mp, angrenand distrugerea șanțului…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a informat ca a inceput forarea piloților de fundare necesari execuției zidului de sprijin și a protecției de tip copertina, pe DN 17B, la Holda, in Broșteni. DRDP a subliniat ca lucrarile fac parte din proiectul de punere in siguranța a corpului drumului. La…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a reluat lucrarile pentru consolidarea versantului de munte de pe DN 17B, in localitatea Holda, din orașul Broșteni. Prezent la locul unde se realizeaza consolidarea, subprefectul județului Suceava Cristian Șologon a spus ca lucrarile au fost reluate ...