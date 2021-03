Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, publica sentințele prin care tatal sau și bunica sa au fost condamnați la inchisoare pe vremea comuniștilor. Reacția lui Nasui vine dupa ce a fost acuzat ca parinții lui au facut parte din Securitate. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…

- Administratorul si directorul economic de la o societate comerciala din Cehu Silvaniei au fost condamnati la cate noua ani de inchisoare, cu executare, pentru evaziune fiscala in valoare totala de peste 12 milioane de lei, informeaza Agerpres. Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj precizeaza…

- Antreprenorul nigerian Obinwanne Okeke, o celebritate locala, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare de o instanța federala americana pentru o frauda cibernetica de 11 milioane de dolari impotriva unei companii britanice, anunța CNN, potrivit Mediafax. Instanța spune ca „prin subterfugii…

- Șapte reprezentanți ai PSD Vrancea din secțiile de votare din doua comune din Vrancea la referendumul din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Basescu au fost condamnați la inchisoare cu suspendare, pentru...

- O thailandeza a fost condamnata marti la 43 de ani de inchisoare pentru insultarea familiei regale, adica pedeapsa cea mai severa aplicata pana acum in regat pentru crima de lezmajestate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Condamnarea a fost anuntata in contextul in care autoritatile thailandeze…

- Departamentul de Justitie a anuntat, miercuri, ca sistemele sale de email au fost accesate de hackeri care au piratat compania de software SolarWinds, acesta fiind un nou indiciu al gravitatii atacului cibernetic care a zguduit Washingtonul, transmite Reuters. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta…

- Un tribunal din Vietnam a condamnat marti la pedepse cuprinse intre 11 si 15 ani de inchisoare trei jurnaliști free-lance, cunoscuti pentru luarile lor de pozitie critice la adresa Guvernului. Cei trei au fost gasiti vinovati de propaganda impotriva statului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Responsabili americani si-au exprimat ingrijorarea luni dupa condamnarea in Arabia Saudita a militantei pentru drepturile omului Loujain al-Hathloul la cinci ani si opt luni de inchisoare, informeaza marti France Presse, potrivit AGERPRES. Loujain al-Hathloul, in varsta de 31 de ani, a fost…