Stiri pe aceeasi tema

- Discutii accelerate au loc intre Kiev si aliatii sai in ceea ce priveste solicitarile Ucrainei pentru rachete cu raza lunga de actiune, despre care partea ucraineana afirma ca sunt necesare pentru a impiedica Rusia sa distruga orasele ucrainene, a declarat sambata un consilier principal al presedintelui…

- Statele Unite sunt de parere ca aliatul presedintelui rus Vladimir Putin, Evgheni Prigojin, fondatorul celui mai puternic grup de mercenari, grupul Wagner, este interesat sa preia controlul asupra minelor de sare si ghips din apropierea orasului ucrainean Bahmut, informeaza vineri Reuters. Conform unei…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi primit miercuri, 21 decembrie, de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters . ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit…

- Statele Unite finalizeaza planurile de a trimite sistemul de aparare antiracheta Patriot in Ucraina, o decizie care ar putea fi anuntata chiar in aceasta saptamana, au declarat marti trei oficiali americani pentru Reuters.

- Rusia apeleaza la munitie veche de zeci de ani, cu rate de esec ridicate, in timp ce isi epuizeaza stocurile pentru a duce la bun sfarsit invazia de aproape 10 luni din Ucraina, a declarat luni un inalt oficial militar american, citat de Reuters "Ei au scos din stocul de munitie imbatranita (al Rusiei),…

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters,…