- Presedintele american Donald Trump l-a aparat sambata pe avocatul sau Rudy Giuliani drept „un luptator legendar impotriva infractionalitatii” si un „avocat minunat”, dupa o relatare din media potrivit careia procurorii federali ancheteaza daca fostul primar din New York a incalcat legea privind lobby-ul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca nu s-a intalnit niciodata cu doi dintre asociații avocatului Rudy Giuliani, oamenii de afaceri Lev Parnas și Igor Fruman, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca nu îi cunoaște pe cei doi asociați ai avocatului sau, Rudolph Giuliani, care au fost arestați recent pentru donații ilegale catre campania liderului de la Casa Alba, deși aceștia apar într-o poza alaturi de Trump, informeaza The Wall Street…

- Cei doi finantatori ai campaniei electorale a presedintelui sunt Lec Parnas si Igor Fruman. Acestia ar fi donat pentru campania lui Trump 325.000 de dolari prin intermediul unui comitet politic de campanie a presedintelui Trump, potrivit AP. Acesti finantatori sunt acuzati de conspiratie,…

- Doi oameni de afaceri din statul Florida apropiati de Rudolph Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, au fost arestati preventiv pentru donatii ilegale facute pentru campania electorala a actualului lider de la Casa Alba.Lev Parnas si Igor Fruman, care au donat 325.000…

- Lev Parnas si Igor Fruman, nascuti respectiv in Ucraina si Belarus insa fiind in prezent cetateni americani, sunt acuzati ca au ascuns originea straina a donatiilor facute in 2018 pentru campanii electorale, potrivit actului de acuzare emis de un procuror din Manhattan. Cei doi barbati, care…

- Lev Parnas si Igor Fruman, care au donat 325.000 de dolari, unui comitet politic care sustine campania electorala a lui Donald Trump, sunt acuzati de conspiratie, declaratii false la Comisia Electorala Federala si falsificare de documente, informeaza agentia Associated Press, conform Mediafax. …

- E atat de mare mlastina coruptiei din Ucraina, incat Donald Trump si Rudy Giuliani, in legaturile lor cu oamenii de afaceri ai tarii, au fost la foarte mica distanta de a negocia si a incheia intelegeri chiar cu mafia. Si aceste conexiuni nu sunt noi, ci sunt vechi de zeci de ani, cand Trump era dezvoltator…