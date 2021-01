Presedintele ales Joe Biden il va desemna pe fostul lider al organizatiei Partidului Democrat din Carolina de Sud Jaime Harrison pentru a conduce Comitetul National Democrat (DNC), a declarat joi o sursa pentru Reuters. Jaime Harrison a fost un candidat democrat de succes pentru Senat in Carolina de Sud din punctul de vedere al fondurilor adunate, care s-au ridicat la 109 milioane de dolari. El a pierdut in cele din urma cursa in fata senatorului republican Lindsey Graham. Foto: (c) Sam Wolfe / REUTERS In alegerile din noiembrie, democratii au reusit sa-si mentina majoritatea in Camera Reprezentantilor…