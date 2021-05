SUA îşi pot relua unele activităţi consulare în Rusia Ambasada SUA de la Moscova a anuntat vineri ca isi va relua temporar serviciile consulare pentru americani, dupa ce Rusia a decis sa amane reducerea drastica a personalului reprezentantei diplomatice americane, relateaza AFP. Anuntul survine cu cateva zile inainte de prima intalnire dintre secretarul de stat american Antony Blinken si seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov la Reykjavik. Washingtonul si Moscova lucreaza de asemenea la organizarea unui summit Joe Biden-Vladimir Putin in iunie. In replica la sanctiunile americane, Moscova a interzis ambasadei SUA in Rusia sa angajeze personal autohton,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

