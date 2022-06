Stiri pe aceeasi tema

- Franța nu este dispusa sa faca concesii Rusiei și dorește ca Ucraina sa caștige razboiul impotriva forțelor invadatoare ale Moscovei, restabilindu-și integritatea teritoriala, a anunțat vineri un oficial prezidențial francez, in contextul in care Parisul incearca sa linișteasca ingrijorarile legate…

- Statele Unite acuza Rusia ca ''intimideaza'' corespondentii media americane la Moscova, convocati de diplomatia rusa care i-a amenintat cu represalii din cauza sanctiunilor impuse de SUA. "Kremlinul desfasoara un atac in regula impotriva libertatii presei, accesului la informatie si adevarului", a transmis…

- Jurnaliștii americani acreditați in Rusia au fost convocați, luni, la sediul Ministerului rus de Externe, unde li s-a adus la cunoștința ca daca Washingtonul nu-și iși va „schimba atitudinea” fața de jurnalistii rusi din Statele Unite, atunci Moscova ar putea sa ia masuri in oglinda, relateaza agenția…

- SUA ofera sprijin nu doar militar, ci și in zona de informații Ucrainei, dar face acest lucru in așa fel incat sa evite acuzația Rusiei ca sunt parte la conflict. Prioritatea este evitarea confruntarii directe dintre SUA și Rusia, scrie cotidianul american Washington Post, citat de site-ul polonez Onet.„Administrația…

- Ambasada Rusiei in SUA a numit absurde afirmațiile Departamentului de Stat al SUA cu privire la implicarea Moscovei in atacurile cibernetice asupra infrastructurilor critice din Ucraina, subliniind in același timp ca Federația Rusa este pregatita pentru un dialog egal, profesional și nepolitizat cu…

- Sancțiunile Occidentului impuse Moscovei nu pot distruge vointa poporului și a conducerii ruse, a declarat vineri ministrul de externe Serghei Lavrov, care a subliniat ca Rusia este hotarata „sa apere adevarul istoric si interesele sale legitime”, informeaza agenția de presa rusa de stat TASS, citata…

- Statele Unite au avertizat impotriva incercarilor de „escaladare a tensiunilor” dupa o serie de explozii in regiunea separatista moldoveneasca pro-rusa Transnistria, la frontiera cu Ucraina, transmite AFP. Fara a merge atat de departe incat sa atribuie Moscovei responsabilitatea pentru explozii, asa…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat ca isi va inchide birourile din Moscova si Minsk, se precizeaza intr-un comunicat emis luni de organizatia financiara. Rusia este membra a BERD din 1992. In 2014, dupa introducerea de sanctiuni impotriva Federatiei Ruse de catre Uniunea…