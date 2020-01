SUA: Cel puțin 16 persoane sunt monitorizate după contactul cu o victimă a coronavirusului din China Cel puțin 16 persoane care au intrat în contact cu un barbat din statul Washington care a fost diagnosticat cu coronavirus, devenind primul caz din SUA, sunt monitorizate pentru boala care a ucis 17 persoane în China și a îmbolnavit alte sute, au spus oficialii locali, potrivit Reuters, citat de Mediafax.



Pacientul, un barbat în vârsta de 30 de ani, se simte bine și ar putea fi externat în curând dintr-un spital din Everett, Washington, au declarat oficialii în conferința de presa.



Niciuna dintre persoanele care au intrat în

Sursa articol: hotnews.ro

