Stiri pe aceeasi tema

- Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa. Premierul israelian a semnat la Casa Alba acorduri bilaterale…

- Grupuri de opozitie din Bahrain au anuntat ca sunt impotriva deciziei statului din Golf de normalizare a relatiilor cu Israelul, iar un influent cleric siit a cerut populatiei din regiune sa se opuna, transmite Reuters potrivit news.ro.Ayatollahul Sheikh Isa Qassim, care traieste in Iran,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahreinul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP. Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain…

- Presedintele american Donald Trump va gazdui ceremonia de semnare a acordului pentru normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, pe 15 septembrie, declarat marti un oficial al Casei Albe, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Presedintele american Donald Trump va gazdui pe 15 septembrie la Casa Alba o ceremonie de semnare a acordului de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat marti un responsabil american, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump va gazdui pe 15 septembrie, la Casa Alba, o ceremonie de semnare a acordului de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat marti un responsabil american, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump va gazdui pe 15 septembrie la Casa Alba o ceremonie de semnare a acordului de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat marti un responsabil american, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Stabilirea de relatii diplomatice…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…