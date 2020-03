Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a anuntat vineri ca a ajuns la un acord cu administratia Donald Trump privind masurile de combatere a impactului coronavirusului asupra economiei americane si a zecilor de milioane de angajati cu statut precar, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Vezi…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv o rezolutie vizand sa limiteze o actiune militara a lui Donald Trump impotriva Iranului - o lovitura aplicata aplicata presedintelui american, care urma sa o respinga prin veto, relateaza AFP, potrivit news.ro.Textul prezentat de opozitia democrata…

- Coordonatorii desemnati de Partidul Democat din SUA in procedura demiterii presedintelui Donald Trump au prezentat joi seara, in Senat, argumente pentru sustinerea acuzatiei de abuz de putere, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Congresmanul Jerrold Nadler, presedintele Comisiei pentru Afaceri…

- Camera Reprezentantilor va vota miercuri trimiterea catre Senat a articolelor de impeachment pentru inceperea procesului politic impotriva presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile DPA si...

- ​​Compania ucraineana aflata la baza procedurii de destituire a presedintelui american Donald Trump a fost vizata în toamna de un atac cibernetic din partea hackerilor rusi, chiar în momentul în care în Congres erau audiați martori în acest caz, a dezvaluit luni o societate…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat o rezoluție care cere limitarea puterii președintelui american Donald Trump de a lua masuri militare impotriva Iranului fara acordul Congresului, relateaza site-ul postului CNN, scrie Mediafax.ro.Rezoluția a fost adoptata in contextul tensionarii…

- Dupa trei luni de dezbateri tensionate in Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, procedura destituirii lui Donald Trump se pregateste sa treaca la etapa procesului in Senat, dominat de republicani. Ori cei din urma fac scut in jurul celui de-al 45-lea presedinte american.