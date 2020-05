Stiri pe aceeasi tema

- Va fi aprobat de Senat unde este dominat de republicani? Acest text este „nascut-mort”, afirma cu insistenta republicanii si presedintele american Donald Trump , a carui semnatura este necesara pentru a intra in vigoare. Camera inferioara a Congresului SUA , majoritar democrata, a probat proiectul cu…

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri o propunere democrata pentru un nou urias plan de asistenta de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta impotriva efectelor pandemiei de coronavirus in Statele Unite, care nu va fi aprobat de Senat, dominat de republicani, noteaza AFP, citata

- Camera Reprezentantilor a adoptat, vineri, o propunere democrata pentru un nou plan de ajutor de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta impotriva efectelor pandemiei de coronavirus in Statele Unite. Insa acest plan nu ar urma sa fie aprobat de Senat, dominat de republicani, relateaza AFP.Acest…

- Democratii au anuntat marti, in Congres, un pachet masiv de asistenta in valoare de 3 miliarde de dolari pentru a ajuta economia SUA afectata de pandemia noului coronavirus si pe milioanele de americani deveniti someri, informeaza AFP si Reuters. Acest proiect, denumit "lege pentru eroi",…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a aprobat, vineri, un pachet de sustinere de 2.200 de miliarde de dolari, cel mai mare din istoria americana, pentru a ajuta populatia si companiile sa faca fata crizei economice provocate de pandemia de coronavirus si a oferi spitalelor materialele medicale…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a prezentat joi o serie de masuri de relansare a economiei in valoarea de circa 1.000 de miliarde de dolari pentru a contracara impactul pandemiei de coronavirus in Statele Unite, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și:…

- Situatia din Statele Unite în ceea ce privește coronavirusul este „buna”, a declarat vineri presedintele Donald Trump, imediat dupa ce a aprobat alocarea a 8,3 miliarde de dolari pentru masuri antiepidemice.„Situatia este buna, doar ca este o problema neprevazuta”,…

- India si SUA isi vor extinde parteneriatul strategic prin cooperare in regiunea indo-pacifica si acorduri in domeniul apararii in valoare de mai multe miliarde de dolari, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, aflat in vizita in India, transmite dpa. Liderul de la Casa Alba a facut acest…