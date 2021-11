Stiri pe aceeasi tema

- O studenta in varsta de 22 de ani, prinsa in busculada mortala care s-a produs in timpul unui concert rap la festivalul de muzica Astroworld din Houston, Texas, a murit din cauza ranilor, au anuntat joi rudele ei. Tanara devine cea de-a noua victima a tragediei.

- Cel putin doua anchete, din care una penala, se aflau in desfasurare duminica pentru a investiga circumstantele in care s-a produs busculada din timpul concertului pe care rapperul Travis Scott l-a sustinut vineri seara in cadrul festivalului muzical Astroworld din Houston, in urma careia cel putin…

- Poliția din Houston, Texas a deschis o ancheta penala cu privire la decesele de la festivalul Astroworld de vineri seara, cand cel puțin opt oameni au murit, iar alte cateva sute au fost ranite. Incidentul a fost cauzat de numarul mare de participanți, dupa un val de mulțime, din seara de deschidere…

- Cel putin opt persoane au murit si altele au fost ranite intr o busculada produsa vineri seara la festivalul de muzica Astroworld din Houston, statul Texas, Statele Unite ale Americii, au transmis autoritatile americane, relateaza Reuters si AFP.Seful pompierilor din Huston a declarat ca multimea a…

- Cei doi tineri mergeau, sambata seara, sa se intalneasca cu amicii lor, la o terasa din Ploiești. La un moment dat, pe o portiune de drum drept, la iesirea din localitatea Blejoi, șoferul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un copac de la marginea soselei.In urma impactului, atat…

- Un barbat din localitatea Izvoare, din raionul Falești a ajuns pe mana poliței dupa ce și-a injunghiat concubina cu o secure și a lasat-o sa zaca in curte. Totul a avut loc ieri seara, in jurul orei 19:20, potrivit ofițerului de presa al IP Falești, Eugenia Molceanov.

- Un tanar in varsta de 34 de ani se zbate intre viața și moarte la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a refuzat oxigenul de teama ca ii va afecta alveolele...