- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, s-a incurcat miercuri, in timpul unui eveniment de campanie in statul Michigan, si a declarat ca 6.000 de militari au murit de coronavirus, cand de fapt cifra reala este de sapte, transmite joi EFE.Un membru al echipei de campanie a recunoscut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, stia ca Covid-19 este mai mortal decat gripa inainte ca virusul sa faca ravagii in Statele Unite. Dezvaluirea a fost facuta intr-o noua carte despre presedintele american.Bob Woodward, jurnalistul care a pornit scandalul Watergate, l-a intervievat pe Trump de…

- Donald Trump i-a spus jurnalistului Bob Woodward ca noul coronavirus este mai letal decat gripa in timp ce continua sa compare cele doua afectiuni in declaratiile publice, scrie The Washington Post, citat de NBC News, potrivit news.ro.Presedintele Donald Trump a recunoscut in februarie pericolul…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe rivalul sau republican, presedintele in exercitiu Donald Trump, ca "se eschiveaza" in plina criza de COVID-19, cu o zi inainte de conventia republicana, relateaza AFP. "Nu il invinovatesc pentru criza COVID. Ii…

- Candidatul la Casa Alba, Joe Biden, nu se va prezenta personal pentru a accepta nominalizarea sa la conventia democrata din Milwaukee, in statul Wisconsin, ''pentru a proteja sanatatea publica'' in plina pandemie de COVID-19, au declarat miercuri organizatorii, relateaza AFP.…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…