Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va sustine marti seara, la ora 9 p.m. ET (miercuri, ora 4 a.m., ora Romaniei) discursul anual privind Starea Uniunii. Potrivit informatiilor, lista invitatilor (lista a persoanelor "recunoscute" de președinte in timpul discursului; persoanele invitate de președinte sau de prima doamna, dar care nu au fost recunoscute in discursul președintelui, nu sunt incluse in aceasta lista - n.red.) cuprinde 26 de persoane, care vor sta impreuna cu Prima Doamna, Jill Biden, in asa-numita Galerie a Camerei Reprezentantilor, scrie Rador.

Fii la curent cu cele…