Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a adoptat o noua politica de certificare a aeronavelor, care impune ca modificarile cheie in designul controlului zborului, precum sistemul implicat in prabusirea a doua avioane Boeing 737 MAX in 2018 si 2019, sa fie considerate ”majore”, transmite Reuters. La sfarsitul anului 2020, Congresul a adoptat o legislatie cuprinzatoare pentru a reforma modul in care FAA certifica noile avioane, cerand producatorilor sa dezvaluie FAA anumite informatii critice pentru siguranta, inclusiv informatii despre sistemele care manipuleaza controalele…