Presedintele american Donald Trump va propune, in proiectul de buget pe anul fiscal 2021, reduceri de zeci de miliarde de dolari in asistenta externa furnizata de SUA, simultan cu o majorare a fondurilor ce vizeaza contracararea amenintarilor economice venite din partea Chinei si Rusiei, transmite luni Reuters, citand responsabili ai administratiei. Proiectul prevede o reducere cu 21% a ajutorului extern, de la 55,7 miliarde de dolari in anul fiscal 2020 la 44,1 miliarde de dolari pentru 2021. Presedintele Trump a incercat si in propunerea de buget de anul trecut sa reduca fondurile pentru asistenta…