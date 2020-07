Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca testarea din Bucuresti cu privire la depistarea de anticorpi COVID 19 nu este un studiu de referinta care sa fie luat in considerare.Nu face parte din studiu. Am inteles ca Institutul Bals a cerut INSP un schelet de studiu sau un esantion de pacienti…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat vineri ca in fiecare județ din țara se va face un studiu de seroprevalența, in aceasta vara. Testele vor fi facute pentru a arata in ce masura a trecut populația țarii prin boala. „Am anuntat ca in aceasta vara vom avea un studiu de seroprevalenta. Acest studiu…

- Majoritatea pacientilor afectati de o forma minora de COVID-19 dezvolta anticorpi, care i-ar putea apoi imuniza pentru mai multe saptamani impotriva acestei boli, potrivit unui studiu realizat de Institutul Pasteur si Spitalul Universitar din Strasbourg. ”Stiam ca persoanele care sufera forme severe…

- Cei patru ministri si vicepremierul pentru Reintegrare care au participat saptamana trecuta la ședința fracțiunii PDM, impreuna cu deputatul Eugeniu Nichiforciuc, bolnav de COVID-19, au rezultate negative. Anuntul a fost facut printr-un comunicat de presa al formatiunii.

- Testele pentru anticorpi (teste istorice, dupa referințele oferite de geneticianul Ligia Barbarii) sugereaza ca infecțiile cu coronavirus depașesc cu mult bilanțul oficial. Un studiu realizat in California indica o creștere de peste 50 de ori a infecțiilor cu SARS-CoV-2, in comparație cu cazurile raportate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat vineri cu privire la testarea coronavirusului, afirmand ca nu exista dovezi ca testele serologice pot arata daca o persoana are imunitate sau ca nu mai risca sa se reinfecteze, relateaza CNBC.„Aceste teste pentru anticorpi vor putea masura acel…

- Un studiu al oamenilor de știința germani, citat de publicația britanica The Telegraph, arata ca numarul persoanelor infectate și asimptomatice e mult mai mare decat se banuia. Iar dintre infectații asimptomatici, o parte au dezvoltat deja imunitate la COVID-19.Imunitatea pe obținerea careia mizeaza…

- „Cu o saptamana inainte abia avusese cununia civila. I-am facut certificatul de casatorie, iar acum trebuie sa ii fac certificatul de deces” Un tanar de 25 de ani din Prahova a murit cu zile, dupa ce a fost plimbat intre patru spitale.