Stiri pe aceeasi tema

- Un chistoc stins elimina timp de mai multe zile substante nocive, iar acestea sunt si mai periculoase atunci cand vin in contact cu o sursa de caldura, arata un nou studiu publicat de Daily Mail, potrivit Mediafax.Chistoacele sunt la fel de nocive precum fumul eliminat de o tigara aprinsa.…

- Fumatul si consumul zilnic de alcool pot conduce la o ''crestere modesta'' a varstei creierului, sugereaza un nou studiu efectuat in Statele Unite, citat joi de Press Association. O echipa de cercetatori a descoperit ca persoanele care obisnuiesc sa consume alcool si sa…

- Dupa ce Jeff Bezos a pierdut titlul de „Cel mai bogat om al lumii”, un studiu Oxfam, citat de Daily Mail, ne arata un peisaj mult mai larg. Astfel, conform acestui studiu, averea combinata a primilor 2.153 de miliardari ai lumii este mai mare decat averea adunata a 4,6 miliarde de oameni de pe glob....…

- Percepute ca fiind „sanatoase”, „sigure” sau mult mai putin nocive comparativ cu fumatul clasic, tigarile electronice si narghileaua devin din ce in ce mai populare, in special in randul tinerilor si...

- Majorarea accizelor pentru țigarile electronice ar putea descuraja fumatorii adulți sa ia in considerare produsele cu nicotina mai puțin daunatoare sau, dimpotriva, sa incurajeze vaperii sa treaca inapoi de țigari obișnuite. Aceasta este concluzia unui nou studiu publicat de Biroul Național de Cercetari…

- Copiii au mai multe sanse sa manance legume si fructe daca ei vad in mod regulat imagini cu acestea, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Daily Mail. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Reading aflata in spatele acestui studiu a realizat 24 de carti electronice…

- Un șofer din Halifax, West Yorkshire, a fost la un pas de o tragedie dupa ce și-a aprins o țigara, in timp ce se afla in mașina, potrivit Daily Mail.Tanarul a tras mașina intr-o parcare din centrul orașului și a dat spray odorizant in interiorul vehicului. Apoi, fara sa deschida geamurile, el și-a aprins…

- Fumatul este un factor determinant pentru apariția BPOC. Ce este BPOC? Motivul pentru care puteți ajunge la un centru de recuperare respiratorie sau la o anumita varsta va poate funcționa doar jumatate dintr-un plaman. Este un scenariu prea des intalnit in realitate…