Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul grupului britanic Bronski Beat, Steve Bronski, care a marcat anii 1980 cu melodii precum „Smalltown Boy” sau „Why?”, a murit la varsta de 61 de ani, a anuntat joi fostul cantaret al grupului Jimmy Somerville.

- S-a stins din viața un lucrator medical de la Departamentul Primiri Urgențe al spitalului „Sfanta Treime” din Capitala. Elena Onuța avea ani 56 de ani și activa in calitate de asistenta medicala. Anunțul a fost facut de colegii acesteia pe Facebook.

- Britanicul Frank Williams, fondatorul echipei de Formula 1 care ii poarta numele, decedat la varsta de 79 de ani. Anuntul a fost facut de echipa Williams, duminica, pe site-ul oficial. “Cu mare tristete echipa anunta, in numele familiei Williams, decesul lui Sir Frank Williams, fondator si fost director…

- Virusul SARS-CoV-2 face victime și in randul celor mici. De la inceputul pandemiei, 15 copii cu varsta de pana in 9 ani au decedat in urma infectarii. Alte 18 decese au fost inregistrate in randul elevilor cu varsta cuprinsa intre 10 și 19 ani. In țara noastra, la momentul actual sunt internați 1.881…

- Un accident rutier a avut loc la Cluj, acolo unde un barbat in varsta de 67 de ani care circula cu un moped s-a stins din viața in urma unui impact violent cu un autoturism. Implicați in accidentul rutier au mai fost și o femeie de 63 de ani, dar și un barbat in varsta de 53 de ani, una dintre victime…

- Anca Țurcașiu s-a reinventat dupa divorțul dureros de medicul stomatolog Cristian Georgescu prin care a trecut in urma cu aproximativ un an. Actrița este fericita și este gata sa lase loc de o noua persoana in viața ei. A suferit cumplit dupa ce a pus punct casniciei care a durat 22 de ani, insa Anca…

- Ieri, 14 octobrie, a plecat dintre noi col. r. Surca Ion, fost ofiter de politie si profesionist desavarsit.Anuntul a fost facut de Constantin Dancu, fost comandant al IPJ Constanta.Incadrat in anul 1965, dupa 21 ani de activitate in cadrul Politiei Circulatie Tulcea, in anul 1986 a fost numit sef al…

- A murit fostul selectioner Cornel Dragusin.Fostul selectioner Cornel Dragusin a incetat din viata, duminica, 10 octombrie, la varsta de 95 de ani, informeaza LPF.Iata ce transmite LPF Liga Profesionista de Fotbal Unul dintre marii antrenori si profesori din fotbalul romanesc, Cornel Dragusin, a incetat…