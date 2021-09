Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta, sambata, ca Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei a fost tinta unui atac cibernetic. Au fost extrase listele de utilizatori inregistrati pe platforma care asigura interfata intre studenti si secretariatul facultatii.…

- Facultatea de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” a Universitatii din Bucuresti introduce in oferta de studii un nou program de masterat: Spiritualitate crestina si viata sanatoasa. Inscrierile au loc in perioada 1-12 septembrie, urmand ca examenul sa se desfasoare in data de 15 septembrie…

- Studenții Facultații de Matematica și Informatica a Universitații din București au obținut saptamana trecuta, pentru al treilea an consecutiv, rezultate de excepție la competiția de matematica a universitaților sud-est europene South Eastern European Mathematical Competition for University Students…

- Un nou succes pentru elevul Vlad Ștefan Oros de la Liceul de Informatica „Grigore Moisil” din Timișoara. Acesta a obținut medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Fizica ce a avut loc recent in Lituania. De asemenea, alti doi elevi de la licee de informatica din București au obtinut medalia de…

- Un nou premiu la un concurs internațional de matematica pentru lugojeanul Sergiu-Ionuț Novac, student al Facultații de Matematica și Informatica a Universitații din București. De aceasta data, Sergiu-Ionuț Novac, fost elev al Liceului Teoretic “Coriolan Brediceanu” din Lugoj, s-a…

- Din cercetari a reiesit ca, in municipiul Bucuresti si judetele Constanta si Ilfov, ar exista persoane care ar detine programe informatice, cu ajutorul carora ar modifica indexul contoarelor electrice montate la consumatori persoane fizice si juridice.In cursul zilei de astazi, politistii Brigazii de…

- Astazi și maine, are loc la Iași COLOCVIUL INTERNAȚIONAL ”80 DE ANI DE LA POGROMUL DE LA IAȘI ȘI HOLOCAUSTUL (SHOAH-UL) DIN ROMANIA”. Organizatori: Centrul de Istorie și Ebraistica ”Dr. Alexandru Șafran” de la Facultatea de Istorie a Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea ”Paul Valery”…