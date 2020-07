Stiri pe aceeasi tema

- Jen Reid, o manifestanta de culoare care a fost fotografiata cu pumnul ridicat pe soclul unei statui daramate din Bristol (Marea Britanie), are acum propria statuie in acelasi loc, informeaza AFP potrivit Agerpres. La inceputul lui iunie, demonstranti din miscarea Black Lives Matter (BLM, Vietile…

- Statuia din Bristol (Anglia) a negustorului Edward Colston, data jos de pe soclu la inceputul lui iunie, a fost inlocuita miercuri cu cea a unei tinere de culoare din miscarea Black Lives Matter („Viata negrilor conteaza”).

- Luna trecuta, protestatarii Black Lives Matter din Bristol, Marea Britanie, au facut inconjurul lumii dupa ce au daramat o statuie a unui negustor de sclavi din secolul al XVII-lea și au aruncat-o in apele portului Bristol. Acum, pe locul pe care se afla inainte Edward Colston, un comerciant de sclavi…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a ordonat verificarea tuturor statuilor si numelor de strazi din capitala britanica, dupa ce protestatarii impotriva rasismului au daramat monumentul unui fost negustor de sclavi. Protestatarii din „Black Lives Matter” au vizat distrugerea a cel puțin 30 de monumente din…

- Statuia unui negustor de sclavi din Bristol, Edward Colston, a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste antirasism in Marea Britanie, potrivit BBC. Statuia de bronz ridicata in 1895 pe o strada care ii poarta numele a fost smulsa de pe piedestal cu ajutorul unor corzi.Ulterior, unul…

