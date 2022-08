Stiri pe aceeasi tema

- Daca turiștii spun ca pe litoral, in Mamaia, prețurile sunt exagerat de mari pentru acest sezon estival, iar romanii prefera vacanțele in afara țarii, iata ca exista o stațiune montana din Romania unde costurile se ridica la fel ca pe litoral. Totuși, turiștii vin intr-un numar mare și platesc pentru…

- Stațiunea din Romania care e mai scumpa decat Mamaia! Victima a propriei popularitați, astazi stațiunea Mamaia sufera. Pe de-o parte, din lipsa de interes a administrației locale, cum acuza unii, pe de alta, din cauza prețurilor. Deși la jumatatea lunii iulie prețurile au mai scazut aici, mare parte…

- Oamenii se pot bucura de cel mai curat aer de respirat din Romania, la doar o ora de mers cu mașina din Capitala. Aceasta destinație turistica se afla la 100 de kilometri de municipiul București, este considerata o adevarata nestemata a țarii noastre, care atrage anual mii de turiști. Stațiunea din…

- O stire socanta le da fiori romanilor aflati in aceste zile in vacanta intr-o statiune din Egipt. Doua turiste, dintre care una romanca, au fost ucise de un rechin. Drept urmare, plajele din Egipt au fost inchise. Guvernatorul Marii Rosii din Egipt a emis un ordin privind inchiderea mai multor plaje…

- O știre șocanta le da fiori romanilor aflați in aceste zile in vacanța intr-o stațiune din Egipt. O turista care facea scufundari la mica adancime a fost ucisa de un rechin. Renumita inclusiv pentru corali, stațiunea este frecventata de mulți romani. Acum, toți sunt consternați, iar plaja a fost inchisa…

- Ajunși pe meleagurile romanești, turiștii se confrunta cu un fenomen nemaiintalnit pana in prezent. Fermecați de frumusețea peisajelor și de complexitatea stațiunilor turistice, strainii, dar și localnicii uneia dintre cele mai faimoase regiuni din țara, nu se mai simt totuși in siguranța. Este vorba…

- In ultima vreme stațiunea balneara Borsec este vizitata frecvent de ursi care cauta in tomberoane și fac ravagii pe traseele turistice. Localnici spun ca in fiecare zi primesc mesaje RO-ALERT din cauza ursilor.Proprietarii de pensiune se plang ca teama de a da nas in nas cu ursul ii face pe turisti…

- Mai sunt doar cateva zile pana la vara și cu siguranța vrei sa te bucuri de o vacanța frumoasa, dar in același timp și accesibila la preț. Anul trecut, insa și in acest an cea mai ieftina stațiune de pe litoralul romanesc este Eforie Nord. Turiștii romani se pot bucura de experiențe de neuitat, insa…