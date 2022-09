Statistica ingrijoratoare in ruralul romanesc: peste 70% dintre persoanele testate sunt obeze sau supraponderale.

Stiri pe aceeasi tema

- Caravana "Sanatatea vine la tine", proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania, cu focus pe boli cardiovasculare si diabet, a testat in perioada mai-iulie a acestui an 1.229 de persoane din mediul rural.

- Peste 70% dintre persoanele testate in cadrul caravanei "Sanatatea vine la tine" erau obeze sau supraponderale, iar 77% dinte cei testati aveau valori crescute ale colesterolului, principalul factor de risc pentru afectiunile cardiovasculare, potrivit Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,32% in luna august a acestui an, de la 14,96% in iulie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate…

- Turismul romanesc este in plin proces de revitalizare, in ciuda crizelor suprapuse prin care trece, iar acest lucru se datoreaza intr-o mare masura voucherelor de vacanta, reintroduse in circuit prin ordonanta de urgenta adoptata la sfarsitul anului trecut, a afirmat ministrul Antreprenoriatului si…

- Recensamantul populatiei si locuintelor incheiat la finalul lui iulie arata ca suntem mai putini cu un milion si ca la 143 de pensionari avem 100 de copii sub 15 ani. Asta inseamna dezechilibre majore la pensii si pe piata muncii, atrage atentia seful Institutului National de Statistica.

- Persoanele testate cu COVID-19 trebuie sa stea in izolare, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Intrebat, marți, daca cei care au coronavirus trebuie sa ramana in izolare, Rafila a raspuns: ”absolut”, deoarece aproape toți cei care se testeaza o fac pentru ca au simptome. Daca rezulta pozitivi,…

- Institutul National de Statistica (INS) a anuntat prelungirea perioadei de culegere a datelor pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor pana la finalul lunii iulie.Potrivit unui comunicat al INS, Prelungirea se aplica in localitațile in care recenzarea nu s-a incheiat, adica unde din cauza gradului…

- Recensamantul populatiei si locuintelor a fost prelungit cu o saptamana Foto: Wikipedia.org Realizator: Recensamântul populatiei si locuintelor a fost prelungit cu o saptamâna, pâna pe 24 iulie, pentru a se putea ajunge la un grad de recenzare apropiat…