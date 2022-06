Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii ruși au efectuat atacuri cibernetice multiple in tari aliate cu Ucraina, de la invazia declansata de Moscova, potrivit unui raport publicat miercuri de Microsoft, transmite Reuters. ”Aspectele cibernetice ale razboiului actual se extind cu mult dincolo de Ucraina si reflecta natura unica a…

- Uniunea Europeana a adoptat cel de-al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care reprezinta unul dintre „cele mai vizibile, directe și puternice raspunsuri ale UE la atacul brutal și neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei”, arata Comisia Europeana. Acordul include un embargo asupra importurilor…

- Casa Alba lucreaza pentru a oferi luptatorilor ucraineni rachete antinava avansate pentru a ajuta la infrangerea blocadei navale a Rusiei, pe fondul ingrijorarii ca arme mai puternice, care ar putea scufunda navele de razboi rusesti, ar intensifica conflictul, transmite Reuters. Ucraina nu a facut nici…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri, ca Romania a decis sa intervina in favoarea Ucrainei la Curtea Internationala de Justitie, in cadrul procedurilor lansate impotriva Federatiei Ruse. ”In continuarea demersurilor intreprinse in sustinerea Ucrainei ca urmare a razboiului ilegal de agresiune declansat…

- Cel puțin trei persoane au murit și 12 au fost ranite dupa ce o școala și un internat au fost bombardate noaptea trecuta de forțele ruse, in orașul Novhorod-Siversky, din nordul Ucrainei. Anunțul a fost facut chiar de prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, care a acuzat Rusia ca poarta ”un razboi…

- Florin Cițu s-a aratat deranjat de atacurile cibernetice produse de hackerii ruși in țara noastra, pentru ca aceștia nu au știut cine este președintele Senatului, punand aceasta funcție pe poza lui Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Florin Citu, presedintele Senatului, a declarat luni,…

- Statele Unite considera ca Rusia va viza rutele folosite pentru transporturile de armament, potrivit unui oficial din domeniul apararii, intr-o incercare de a incetini aprovizionarea Ucrainei cu arme americane si de la tarile aliate, relateaza CNN. Fortele ruse nu au lovit frecvent tinte in miscare,…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, analizeaza propunerile președintelui ucrainean care a cerut, in discursul sau adresat romanilor, ca sunt necesare noi sancțiuni impotriva Rusiei. Zelenski a dat ca exemplu oprirea importukui de gaze și a tranzitului de marfuri dinspre Rusia, precum și inchiderea…