Start repetițiilor în cadrul instituțiilor teatral-concertistice Incepind cu 1 august, instituțiile teatral-concertistice vor relua repetițiile, activitațile de pregatire a artiștilor și organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale in aer liber cu participarea unui numar mai mic de 50 de persoane, informeaza MOLDPRES. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, reluarea activitații instituțiilor teatral-concertistice va fi realizata in mai multe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 august, instituțiile teatral-concertistice vor relua repetițiile, activitațile de pregatire a artiștilor și organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale in aer liber cu participarea unui numar mai mic de 50 de persoane.

- Angajatii instituțiilor teatral-concertistice din tara isi reiau repetitiile. Incepand cu 1 august acestia isi vor relua repetițiile si activitațile de pregatire a artiștilor și organizarea evenimentelor culturale in aer liber cu participarea unui numar mai mic de 50 de

- Saptamana aceasta autoritațile municipale vor organiza 4 ședințe cu managerii instituțiilor de invațamant pentru a analiza cele 7 modele propuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii și vor selecta cea mai eficienta varianta pentru instituțiile de invațamant din țara.. Anunțul a fost facut…

- CHIȘINAU, 13 iul – Sputnik. De astazi a fost lansat concursul de admitere in cele 91 de instituții de invațamant profesional tehnic. Iar perioada de depunere a dosarelor este 13 iulie-31 iulie in colegii și centre de excelența și 13 iulie – 7 august, in școli profesionale și centre de excelența.…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, briefing de presa organizat de ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, privind redeschiderea instituțiilor de invațamint in anul de studii 2020-2021 și organizarea concursului de admitere in instituțiile de invațamant profesional-tehnic/superior

- Incepind cu 1 septembrie, elevii ar putea reveni in salile de clasa, insa aceștia vor fi nevoiți sa respecte mai multe cerințe obligatorii pentru a preveni raspindirea coronavirusului. Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii elaboreaza un șir de reglementari pentru noul an de de studii 2020-2021,…

- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Susținerea examenului și a tezei de licența pentru incheierea anului universitar 2019-2020 se va face in regim online, in baza unei metodologii aprobate de catre senatul universitar. © Sputnik / Илья ПиталевInvațamant la distanța: Ministerul Educației anunța cand va fi…

- Desfașurarea procesului educațional la distanța, finalizarea anului de studii 2019-2020, organizarea online a atestarii cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2020, dezvoltarea etapei a II-a a Proiectului „Educație Online” sunt principalele subiecte discutate de catre ministrul Educației,…