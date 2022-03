Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar putea sa nu ajunga la comemorarea de un an a prințului Philip, iar asta din cauza ca starea sa de sanatate este din ce in ce mai subreda. Suveranei ii este „tot mai dificil sa mearga”. Informațiile au inceput sa circule pe internet dupa ce mai multe […] The post Starea de sanatate a reginei Elisabeta a II-a, tot mai șubreda. Abia poate sa mearga, se folosește de scaunul cu rotile first appeared on Ziarul National .