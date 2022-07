Stiri pe aceeasi tema

- Italia a declarat luni stare de urgenta in cinci regiuni din nord si a anuntat deblocarea unui fond de 36,5 milioane de euro pentru a face fata secetei care a lovit campia fluviului Po de cateva saptamani, scrie AFP. Cabinetul a aprobat instituirea starii de urgenta in Emilia-Romagna, Friuli-Venetia…

