SR Brașov, meci interzis cardiacilor! Kids Tâmpa a spart gheața! Cetate Râșnov, victorie pentru locul 4! In etapa a 12-a a Seriei a 5-a din Liga a 3-a de fotbal au evoluat, astazi, toate cele trei echipe brașovene. De departe cel mai spectaculos duel al dupa-amiezii a fost SR Brașov – CSO Plopeni, scor 4-4. Stegarii au fost conduși cu 0-2 dupa primele 10 minute, insa au revenit spectaculos și la pauza conduceau cu 4-2 dupa reușitele lui Dragoș Sandu, Cenk, Rachișan și Olteanu. Galben-negrii au fost fost, insa, egalați in repriza secunda și au ratat o buna șansa de a se apropia de locurile de play-off. ACS Kids Tampa a obținut prima victorie in actualul sezon al Ligii a 3-a, 1-0 (1-0) cu FC Hermannstadt… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

