In cadrul ședinței extraordinare de vineri, 15 octombrie, Consiliul Județean Salaj a alocat, din fondul de rezerva bugetara, un ajutor financiar in valoare de 50.000 de lei Spitalului Orașenesc Jibou "Dr. Traian Herța". Banii sunt destinați achiziționarii de echipamente medicale pentru tratarea pacienților cu SARS-CoV-2. "Pe fondul creșterii semnificative a incidenței la nivelul județului și ...