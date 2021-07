Stiri pe aceeasi tema

- Legea educatiei fizice si sportului va fi amendata astfel incat sporturile electronice (esports) sa fie recunoscute oficial in Romania, anunța consilierul de stat in Cancelaria Prim-Ministrului, Mara Mares. Astfel, jucatorii si cluburile de esports din Romania vor primi acelasi statut ca cel al sportivilor…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a vorbit despre eliberarea lui Liviu Dragnea și spune ca judecarea cererii de eliberare din inchisoare la Tribunalul Giurgiu i-a purtat noroc fostului lider al PSD. „Ma bucur nespus ca s-a facut dreptate. Sunt emoționata. O sa mergem spre București. Spera…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat joi ca lanseaza Serviciul Predict, care indica ora de livrare a coletelor. Pana acum, peste 250.000 de destinatari din Bucuresti au beneficiat deja de acest serviciu, iar pana la finalul anului serviciul va fi disponibil in toata tara. „Curierul da ora exacta.…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca in urmatorii ani cheltuielile cu pensiile „vor ramane la nivelul similar. Nu vor fi inghețate”, drept raspuns la intrebarea jurnaliștilor daca pensiile medii si mari ar urma sa fie inghetate sau sa scada, potrivit reformelor din PNRR. Acesta a mai spus ca orice…

- Un numar de 6 722 de persoane s-au vaccinat pana acum in cadrul Maratonului vaccinarii de la Timișoara. 1.600 de persoane au fost programate prin platforma informatica. Urmeaza Maratonul Vaccinarii de la București, in perioada 7-9 mai. „Vaccinarea s-a facut fara programare, iar vaccinul administrat…