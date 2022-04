Spondiloza cervicală se poate vindeca cu frunze de brusture: Vezi cum funcționează Spondiloza cervicala este o afectiune degenerativa a vertebrelor si discurilor intervertebrale din regiunea gatului, manifestata prin dureri in zona cefei si a umerilor, asociat cu simptome neurologice din cauza compresiunilor nervoase. Spondiloza este o boala cronica, degenerativa, care odata aparuta nu mai poate fi tratata pana la remisie completa, dar se poate trata simptomele acesteia (durerea, imobilitatea articulara) prin diverse masuri terapeutice pentru ameliorarea starii bolnavului si evitarea complicatiilor. Tratamentul urmareste: calmarea durerii pentru ca bolnavul sa poata sa aiba… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

