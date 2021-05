Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti a anunțat ca va avea program normal de lucru, dar in aceasta perioada va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces in intreaga Capitala. Solicitarile populatiei la Ambulanța vor fi preluate la 112.Potrivit Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti,…

- Romanii care vor necesita asistența medicala in aceasta perioada trebuie sa știe ca vor avea la dispoziție noua spitale aflate in București. Recent, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a publicat lista cu unitațile la care romanii pot apela cu incredere pentru orice astfel de situație,…

- Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anunțat, joi, lista celor noua spitale din Capitala care in perioada 30 aprilie – 3 mai vor asigura asistenta medicala de urgenta, informeaza TVR . Serviciul de Ambulanta Bucuresti va avea program normal de lucru, cu mentiunea ca in aceasta perioada…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, in perioada 30 aprilie – 3 mai, urmatoarele spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta:* Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca – tel: 021/599.23.00;* Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23/ 021.601.24.00;*…

- Noua spitale din București, impreuna cu Serviciul de Ambulanta din Capitala, vor asigura asistenta medicala de urgenta in perioada Paștelui. Direcția de Sanatate Publica Bucuresti anunța ca in intervalul 30 aprilie – 3 mai vor asigura asistenta medicala de urgenta urmatoarele spitale: Spitalul Clinic…

- ”In continuarea activitatilor de verificare privind respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS COV 2, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 2 Politie…

- In perioada 24 februarie – 10 martie, personalul care iși desfașoara activitatea in sistemul de invațamant se va putea vaccina cu serurile AstraZeneca (pentru persoanele de pana in 55 de ani) și Pfizer (recomandat și persoanelor cu varste de peste 56 de ani). Programarea pentru vaccinare se va realiza…

- Starea de sanatate a unui barbat, cu multiple afecțiuni cronice și care era dependent de dializa s-a deteriorat dupa ce a primit cea de-a doua doza de vaccin anti-COVID de la Pfizer. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a venit cu precizari și…