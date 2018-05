Stiri pe aceeasi tema

- Agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in locuinta din Salisbury, sudul Angliei, luna trecuta, a fost livrat in 'forma lichida', a indicat marti Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra), potrivit BBC.Serghei…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost atacati cu o substanta neurotoxica in orasul englez Salisbury, a anuntat Cara Charles-Barks, directorul executiv al fundatiei Salisbury NHS, relateaza site-ul The Independent.

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Uniunea Europeana s-a solidarizat cu Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, fost colonel GRU, care a lucrat pentru Londra si care a fost gasit fara cunostinta intr-un oras din sudul Regatului Unit, dupa expunerea la un...

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Raspuns de la Kremlin …

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…