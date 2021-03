Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu se face actrița. Da, da, ați auzit bine. Vedeta pleaca in America și urmeaza sa participe la un casting. Chiar ea a facut declarațiile, in exclusivitate, la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

- Deși e in plin scandal cu Alex Bodi, iar problemele nu-i mai dau pace, Bianca Dragușanu a dat o veste importanta la Xtra Night Show in aceasta seara. Vedeta urmeaza sa-și sarbatoreasca ziua de naștere, iar de data aceasta face o aroganța suprema: pleaca in America!

- Gabriela Cristea a fost jignita de una dintre admiratoarele de pe contul de socializare, dupa ce i-a spus ca bea cafea doar pentru ca a primit-o gratis, iar vedeta face reclama. Satula de toate reacțiile rautacioase, vedeta a transmis un mesaj dur, in care a cerut persoanei care a insultat-o, sa iși…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Gabriela Cristea a facut curațenie in sertarele cu hainuțe ale fetițelor și a strans saci cu rochițe și alte articole vestimentare pe care le doneaza copiilor fara posibilitați. Vedeta și soțul ei au ales cu grija tot ce nu mai poarta micuțele Victoria și Iris.

- Alex Bodi a facut marturisiri neștiute despre viața sa intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru Antena Stars. Afaceristul spune ca a fost tradat de cei mai apropiați oameni, tocmai in cea mai grea perioada a vieții sale.

- Bianca Dragușanu a facut bilanțul anului 2020, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Vedeta a vorbit despre cele mai recente intamplari nefericite din viața sa, desparțirea de Alex Bodi și dezamagirile provocate de foști prieteni. Bianca Dragușanu, durerile din spatele vieții aparent perfecte…