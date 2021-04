Spania deschide sezonul căpşunilor CARAS-SEERIN – Dupa o perioada de amorteala, in care locurile de munca din Reteaua EURES ramura Romania au tins catre zero, zilele acestea sunt oferite nu mai putin de 900 de locuri de munca in domeniul agricol. Vestea buna pentru cei interesati a fost data de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Caraș-Severin! Posturile sunt oferite la recoltarea fructelor: capșuni, zmeura, mure și afine. Muncitorii vor lucra 6 ore și 30 minute/zi, cu pauza de masa de o jumatate de ora. Sunt solicitate persoane cu experiența in agricultura și capabile sa recolteze capșuni, zmeura, mure și afine… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

