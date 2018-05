Soundtrack-ul „MAMMA MIA! Here We Go Again” se lanseaza pe 13 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de afaceri West Gate din vestul Capitalei, detinut de Genesis Property, construieste prima piscina exterioara cu pista de alergare si roller blading din Romania, amplasata intr-un parc de birouri,...

- Centrul Capitalei a intrat in lumea lui Moromete la finalul sapatmanii trecute. Pe Calea Victoriei, in fata Palatului Regal, au fost reconstituite scenele din 1945 cand comunistii se bateau cu monarhistii. In prim plan a fost Niculae Moromete, trimis de la gazeta sa faca un reportaj.

- Bucovina va canta in premiera o piesa noua in aceasta saptamana. Trupa isi pregateste fanii pentru concertul de la Arenele Romane de pe 11 Mai, DET Open Air. Nu uitati ca pana pe 20 aprilie biletele costa doar 45 de lei si se gasesc pe www.iabilet.ro. Multe alte trupe vor fi anuntate in curand! Astfel,…

- Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe. Lungmetrajul a fost realizat de The European Nature Trust.Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 22-23 martie a.c., la reuniunea Consiliului European,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Una dintre cele mai cunoscute branduri de bauturi racoritoare din lume anunta un nou capitol. Pe piata din Japonia va fi lansata Coca-Cola cu alcool. Compania a spus ca va imbina o bautura celebra japoneza numita „Chu-Hi” cu apa carbogazoasa, dar si cu diverse arome, anunta The Telegraph.

- – Premiera mondiala a conceptului Renault EZ-GO, un vehicul-robot electric conceput special pentru transportul public sau privat in oraș. – Renault iși largește gama de motorizari și prezinta un nou motor pe benzina, 1.3 ...

- Reikon Games și Devolver Digital ne anunța ca jocul lor de acțiune, Ruiner, este acum disponibil pentru descarcare la jumatate preț redus via Steam ! Timp de mai puțin de 35 ore poți descarca jocul la promoție, iar pentru cine dorește și jocul și coloana sonora pot opta pentru RUINER + Soundtrack, sau…