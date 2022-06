Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Niculae și a Danei se pregatește acum de inmormantare, asta dupa ce ieri cei doi soți au pierit inecați in raul Timiș, dupa ce au mers la un picnic alaturi de copiii lor și de o ruda. Aceștia au intrat in apa, dar n-au mai putut sa iasa.

- Niculae și Dana au lasat de astazi doi copii orfani, o fata și un baiat in varsta de 10 și 11 ani. Cu toții se aflau la picnic pe malul raului Timiș, insa acolo cei doi soți au pierit in apele involburate chiar sub privirile celor doi copii. Ei pozau mereu intr-o familie fericita.

- Nimeni nu s-ar fi gandit ca o zi de picnic se va termina intr-un mod tragic pentru cei doi soți care astazi au murit in raul Timiș. Aceștia se aflau alaturi de copii și prieteni pe malul raului, iar cu doar cateva minute inainte de a se ineca s-au fotografiat impreuna. E ultima imagine cu barbatul și…

- Doi soți au murit astazi pe raul Timiș in timp ce se aflau cu copii și cu alți prieteni la familie. Femeia și barbatul au intrat in apa, dar nu au mai ieșit. Aceștia au fost cautați de scafandrii și intr-un final au fost aduși la mal decedați. Cei mici au vazut intreaga scena.

- Intervenție a pompierilor și medicilor de la ambulanța, miercuri, in Balinț, județul Timiș. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce un copil de 15 ani a intrat in raul Bega sa faca o baie și nu a mai ieșit. Baiatul voia sa se racoreasca dupa ce a plecat de la școala.

- Johnny Depp a castigat procesul de defaimare impotriva fostei sale sotii Amber Heard si va primi daune de 15 milioane de dolari, potrivit BBC. Actrita Amber Heard l-a defaimat pe fostul ei sot Johnny Depp considerandu-se victima a violentelor conjugale, au concluzionat miercuri juratii la un tribunal…