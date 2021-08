Șoșoacă i-a certat pe localnicii din zona Transfăgărășan că sperie urșii în loc să-i hrănească Senatoarea Diana Șoșoaca s-a transformat in avocata urșilor și i-a certat pe localnicii din zona Transfagarașanului ca alunga salbaticiunile, in loc sa le hraneasca, informeaza site-ul știrileprotv.ro Senatoarea Diana Șoșoaca a postat pe pagina sa de Facebook o filmare pe Transfagarașan, acolo unde a intalnit o ursoaica cu mai mulți pui. „Problema este ca nu-i hranește absolut nimeni. Ursoaica iși apara puii. Nu va dați jos din mașina. Sunt periculoși chiar daca sunt mici”, explica fosta senatoare AUR. „Problema este ca ar trebui hraniți. S-a gasit aici un urs mort de foame, iar un alt pui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

