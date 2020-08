Sosește prima tranșă de doze de Remdesivir Romania primește azi prima transa din cele peste 25 de mii de flacoane de Remdesivir de la Uniunea Europeana, a doua cea mai mare cantitate dupa Spania. Cele șase mii de doze care ajung astazi in tara sunt suficiente pentru tratarea a 1.200 de pacienti COVID aflati in stare grava. Romania va beneficia de o cantitate de 25 157 flacoane Veklury (Remdesivir), in trei tranșe, pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare. Astfel, astazi, țarii noastre ii sunt repartizate 6026 flacoane Remdesivir.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

