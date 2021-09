Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo, echipa care vine dupa șase infrangeri consecutive in Liga 1, are un meci extrem de complicat in aceasta seara, in deplasare cu CS Universitatea Craiova, una dintre favoritele la titlu din Liga 1. Partida va avea loc luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom…

- Dinamo - FC Botoșani 1-2. Sorin Colceag, antrenorul de ocazie al „cainilor”, e optimist in privința viitorului, deși nu are siguranța ca va continua ca „principal” in Ștefan cel Mare. „Am reușit sa aratam momente bune, dar am pacatuit la micile detalii, care au facut diferența. Am dominat jocul dupa…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate ieri, Dario Bonetti blocheaza numirea noului antrenor de la Dinamo. Italianul refuza sa semneze rezilierea contractului, astfel ca un nou tehnician nu poate fi numit deocamdata in Ștefan cel Mare. Dinamo n-are de ales. Va aborda cel puțin urmatoarea…

- Gruparea din Ștefan cel Mare are mare nevoie de un om priceput pe banca tehnica. Situația din clasament nu este deloc una roz. ”Cainii” vin dupa cinci infrangeri consecutive, fara gol marcat, o serie neagra.Pentru a vedea ce decizie a luat antrenorul dorit de Dinamo, acceseaza realitateasportiva.net…

- S-a reaprins flama razboiului intre Mircea Rednic și Ionuț Negoița! „Puriul”, ultimul antrenor care a cucerit titlul alaturi de Dinamo, in 2007, nu a uitat nici dupa doi ani cum s-a incheiat ultimul mandat al sau in Ștefan cel Mare și a lansat un atac furibund la adresa fostului patron. S-a intamplat…

- Antrenorul formației Chindia Targoviște, craioveanul Emil Sandoi, s-a declarat mulumit cu remiza alba inregistrata cu FCU Craiova. „Un plus pentru noi, am avut ocaziile mai clare. Avem mulți jucatori noi in echipa, nu pot intra in mecanism peste noapte. Ma bucur ca a revenit Dulca, este un jucator important,…

- Dario Bonetti (59 de ani) a susținut prima conferința de presa de la revenirea la Dinamo. Dinamo - FC Voluntari, din prima etapa a Ligii 1, este luni, de la ora 20:30. Dario Bonetti și-a asumat o misiune dificila, aceea de a prelua Dinamo in plin insolvența și cu un lot care se subțiaza zilnic. Antrenorul…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca o respecta pe nou-promovata FC U Craiova 1948, dar a precizat ca jucatorii sai trebuie sa fie mai preocupati de ceea ce fac ei in teren, decat de adversar. "E primul meci din Liga I, dar noi…