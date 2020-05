Soprana Rodica Vica concerteaza in stagiunea online a Konzertsaal din Viena Concertul "STARS IN THE SKY/ STELELE-N CER" cu soprana Rodica VICA si titerista Barbara LAISTER-EBNER, prezentat in stagiunea online a Konzertsaal din Viena



Tinand cont de situatia actuala a artistilor, care din cauza crizei pandemiei nu au mai putut performa, iar multe aparitii concertistice le-au fost anulate pe plan international, la initiativa violonistului vienez Daniel AUNER a fost creata platforma konzertsaal.at pentru a le oferi artistilor posibilitatea atat de a sustine concerte in aceasta perioada, cat si pentru a ramane in contact cu publicul larg prin intermediul transmisiilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

