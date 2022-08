Stiri pe aceeasi tema

- Avem astazi in teste o propunere interesanta de la Acer, sub forma unui laptop destinat in principal muncii de birou, atat in format remote sau hibrid, dar și in deplasare. Specificații: Model: Acer TravelMate P214-54 Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Professional Procesor: 12th Gen Intel(R) Core(TM)…

- 5 evenimente cu premii precum laptop de gaming MSI, monitoare, coduri Steam și smartwatch-uri Garmin! Inscrierile se pot face pana la 31 august MSI, lider mondial in gaming, creație de conținut și hardware comercial, sarbatorește 36 de ani de la inființare. Pentru a aniversa acest important eveniment,…

- A sosit vara, anotimpul concediilor și momentul cand scapam in cele din urma de acasa. Cum nu traim intr-o lume perfecta insa, nu scapam automat și de griji. Fie ca lasam in urma parinți in varsta cu probleme și care trebuie supravegheați, fie ca vrem pur și simplu sa supraveghem locuința sau animalul…

- Elevii suceveni care au obtinut media 10 la examenul de Evaluare Nationala, sesiunea iunie 2022, precum si cei care au obtinut acelasi rezultat la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, vor fi recompensati cu premii in bani de la bugetul local al municipiului Suceava, hotarari in acest sens urmand…

- Serviciile esentiale, inclusiv hotelurile, supermarketurile si farmaciile, vor ramane totusi deschise, au declarat oficialii orasului, in cadrul unei conferinte de presa sambata. Macao a raportat sambata 71 de noi cazuri de COVID, ducand totalul la 1.374 de la jumatatea lunii iunie. Peste 17.000 de…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad a inceput o ancheta dupa ce un pacient, un cioban, a ajuns la Camera de garda la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad cu viermi iesind din corp, iar ulterior a decedat. Directorul DSP Arad, Geanina Potolia, a declarat luni, pentru Agerpres, ca ancheta…

- Noi informații ies la iveala despre avionul care a survolat mai multe țari NATO, printre care și Romania. Potrivit presei bulgare, anchetatorii au descoperit o camera video pe antena aflata deasupra cabinei, care poate transmite imagini in timp real, prin intermediul unei cartele SIM, potrivit presei…

- Tot mai multe centre mobile de inrolare ale armatei ruse au aparut in Rusia pentru a face fata deficitului de forta de lupta in Ucraina. Un astfel de centru a putut fi vazut sambata in orasul siberian Novosibirsk, in apropiere de locul in care se organiza o cursa de semimaraton, scrie The Moscow Times.