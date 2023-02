Stiri pe aceeasi tema

- ”Anul trecut, la scurt timp dupa inceperea razboiului, am fost in Ucraina pentru a vedea cu ochii mei ororile bombardamentelor lui Putin. Dar si pentru a da un mesaj ferm ca Romania va fi in prima linie a luptei pentru democratie si libertate. Astazi, la un an de la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre UE, unde va reafirma necesitatea continuarii sprijinului pentru Ucraina si va sustine aplicarea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, anunta MAE, care precizeaza ca ministrul ucrainean…

- Prețul gazelor este in scadere in Europa: Tarifele au ajuns sa fie mai mici decat cele de la inceputul razboiului Prețul gazelor este in scadere in Europa: Tarifele au ajuns sa fie mai mici decat cele de la inceputul razboiului Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri…

- Romania nu deține informații despre planul Rusiei de a invada Moldova. „Vedem Rusia defensiva, vedem Ucraina intr-o poziție destul de buna in teatrul de operațiuni. Prin urmare nu vad astfel de construcții care sa puna in pericol Moldova”, a spus ministerul de Externe roman, Bogdan Aurescu, aflat intr-o…

- Aproximativ doua treimi dintre romani se declara foarte ingrijorati de posibilitatea extinderii in Romania a razboiului din Ucraina, iar o pondere de 6,3% se declara deloc ingrijorati, precizeaza Agerpres.

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru,…

- Marti si miercuri, va avea loc, la Bucuresti, Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre NATO. Evenimentul va fi gazduit, in numele Romaniei, de ministrul Bogdan Aurescu.De asemenea, luni si marti, se va desfasura, in Capitala, Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting…