Solstițiul de vară 2021. Astăzi este cea mai lungă zi din an Solstițiul de vara are loc in Romania in data de 21 iunie 2021, la ora 06:32. Se considera ca 21 iunie este cea mai lunga zi din an. Acesta este momentul in care incepe vara astronomica. Google marcat momentul printr-un „doodle” interactiv dedicat acestei zile. Solstitiul reprezinta cele doua momente ale anului cand Soarele se afla la cea mai mica, respectiv la cea mai mare inaltime fata de Ecuator. Dupa momentul solstitiului de vara, durata zilei iluminate de Soare incepe sa scada, iar cea a noptii sa creasca, timp de sase luni, pana la 21 decembrie, cand este momentul solstitiului de iarna.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

