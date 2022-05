Stiri pe aceeasi tema

- Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia si Cehia, statele UE care au primit cei mai multi refugiati din Ucraina de la inceputul razboiul declansat de Rusia, vor beneficia de o finantare europeana de 248 de milioane de euro, a anuntat miercuri intr-un comunicat Comisia Europeana. Cele cinci state vor primi…

- Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Cehia - statele UE care au primit cei mai multi refugiati din Ucraina - vor beneficia de o finantare europeana de 248 de milioane de euro, a anuntat miercuri Comisia Europeana.

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa puna 248 milioane euro la dispozitia Romaniei si altor patru state membre care au fost cele mai afectate la inceputul razboiului si care gazduiesc un numar mare de refugiati. Decizia se succeda evenimentului mondial de strangere de fonduri din 9 aprilie, intitulat…

- Ucrainenii care au luat calea exilului dupa invazia Rusiei a depașit șase milioane, potrivit agenției ONU pentru refugiați.In cel mai mai recent raport, Organizația Internaționala pentru Migrație, a concluzionat ca mai mult de opt milioane de ucraineni au fost stramutate in țara.Majoritatea ucrainenilor…

- Ucrainenii care au luat calea exilului dupa invazia Rusiei a depașit șase milioane, potrivit agenției ONU pentru refugiați.In cel mai mai recent raport, Organizația Internaționala pentru Migrație, a concluzionat ca mai mult de opt milioane de ucraineni au fost stramutate in țara.Majoritatea ucrainenilor…

- Comisia Europeana a lansat luni o cerere speciala in cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a sprijini statele membre sa elimine treptat dependenta lor de combustibilii fosili din Rusia si sa primeasca refugiati ucraineni in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, se arata intr-un comunicat…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Potrivit BBC, mai mult de jumatate dintre refugiați au ajuns in Polonia, in timp ce 150.000 au trecut in Ungaria, iar restul in…

- Peste 120.000 de ucraineni au fugit din tara dupa ce Rusia a invadat Ucraina, joi, anunta Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), relateaza The Associated Press. Situatia urmeaza se inrautateasca si mai mult, avertizeaza la CNN adjuncta Inaltului Comisar ONU pentru Refugiati Kelly Clements,…