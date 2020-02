Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a vorbit la Gandul Live despre cum ar putea fi declansate alegerile anticipate, dupa intalnirea de la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban. A fost o discuție fireasca, ma vad cu Ludovic Orban și stabilim agenda politica. Și primar in doua tururi era realizabil. Poziția noastra…

- Premierul demis, Ludovic Orban, anunța ca PNL nu va susține in Parlament modificarea OUG privind alegerile locale, adoptata in ultima ședința de guvern. Asta dupa ce UDMR a amenințat cu sesizare la CCR daca OUG ajunge in Monitorul Oficial.Citește și: Demis prin moțiune de cenzura, Predoiu…

- Premierul demis Ludovic Orban a anunțat ca a trimis o parte din cele 25 de OUG adoptate in ultima ședința de guvern dinaintea moțiunii de cenzura, spre publicare in Monitorul Oficial.Citește și: ULTIMA ORA Meteorologul Romica Jurca anunța ca Romania va fi lovita de Furtuna Sabina! "Trimitem…

- Astazi, presedintele Klaus Iohannis a invitat, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, dupa ce Guvernul Orban a fost demis miercuri prin motiune de cenzura. Dupa incheierea intalnirilor…

- Sarmiza Andronic a analizat, la Antena 3, modul in care evolueaza relația dintre președintele Klaus Iohannis și președintele PNL, Ludovic Orban. Demis din funcția de premier, in urma unei moțiuni de cenzura, Orban are prima șansa sa fie redesemnat prim-ministru. Totul pentru ca Romania sa ajunga…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, dupa o intalnire de o ora cu președintele Klaus Iohannis ca au decis impreuna sa declanșeze procedurile pentru organizarea de alegeri anticipate. „O spun clar, președintele Romaniei și cu mine am hotarat ca cel mai bine pentru Romania este sa declanșam alegeri anticipate”,…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu crede ca introducerea tarii intr-o "balba" de genul caderii Guvernului de doua ori pentru a avea loc alegeri anticipate este o copilarie, iar in acest caz, in aceasta instabilitate politica, Romania mai pierde o gradatie la ratingul de tara."Ludovic Orban…