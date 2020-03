Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate (46%) dintre romani se declara ingrijorati de starea lor financiara mai mult decat de sanatatea lor, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu realizat de Unlock Research in perioada 14-17 martie pe un esantion de 628 de repondenti, informeaza AGERPRES . Totodata,…

- In aceasta perioada, masurile de preventie pentru a limita raspandirea infectiei cu COVID – 19 sunt foarte importante pentru noi si cei din jurul nostru. De aceea, incepand de marti 24 martie 2020 activitatile de relatii cu publicul desfasurate de S.C. VITAL S.A. se suspenda. Prin urmare toate cererile,…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” implementeaza, de-a lungul perioadei speciale in care ne aflam, proiectul „Citim impreuna. Ramanem impreuna. Stam acasa!”.Un program cu multiple activitați și ramificații, proiectul se vrea o alternativa exclusiv online la programele educaționale de care,…

- Uber a anuntat ce masuri a luat pe perioada pandemiei de coronavirus pentru a proteja atat clientii, cat si soferii. "Avem o echipa disponibila non stop care sustine actiunile legate de epidemie, intreprinse de autoritatile de sanatate publica. Colaborand cu acestea, este posibil sa suspendam…

- Primarul Oradei, Ilie Bolojan, a transmis ultimele masuri luate in oras din cauza coronavirusului.Oradea are un singur caz de coronavirus confirmat in acest moment, dar edilul spune ca este posibil ca numarul cazurilor sa creasca semnificativ in perioada urmatoare.Judetul Bihor este un judet de tranzit…

- Medicul pediatru Mihai Craiu, cel care a inființat pagina Spitalul Virtual de Copii, scrie pe Facebook ca apare o prima veste buna „dupa mai multe zile de panica”. Este vorba despre unirea eforturilor ONU, Fondului Filantropic Elvețian și ale OMS in managementul crizei provocate de COVID-19. Craiu…

- In contextul numarului tot mai mare de imbolnaviri cu coronavirus, mall-urile incep sa reactioneze. Daca majoritatea companiilor s-au rezumat doar la dezinfectari mai dese si instruire de personal, iata ca AFI Cotroceni si AFI Ploiesti anunta schimbarea programului celor doua mall-uri in urmatoarea…