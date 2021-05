Stiri pe aceeasi tema

- „Privighetoarea Bucovinei”, celebra și indragita cantareața de muzica populara Sofia Vicoveanca, 79 de ani, s-a confesat in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai”, povestind episoade emoționante din viața și din cariera sa Sofia Vicoveanca, 79 de ani, este invitata speciala a emisiunii ”40…

- Marți, 4 mai, in cea de-a treia zi de Paște, Soția Vicoveanca e invitata jurnalistei Kanal D la „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Telespectatorii vor putea urmari un interviu cu una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara romaneasca. In cei peste 60 de ani de cariera muzicala, Sofia…

- Gimnastul Marian Dragulescu a fost invitat la emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D, unde a dezvaluit cat caștiga acum pe luna dar și despre sumele pe care le primește pentru medaliile de la competițiile internaționale. Ce avere are Marian Dragulescu Marian Dragulescu este unul…

- Lumea muzicii lautarești este astazi in doliu. Celebrul cantareț Nelu Ploieșteanu s-a stins dupa o lunga perioada de suferința. Celebrul lautar fusese infectat cu covid, internat in spital. Medicii, din pacate, anunțau ca are mici șanse de supraviețuire. Din pacate nici viața nu i-a fost ușoara, avand…

- Ludovic Orban se declara dezamagit de prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, care l-a atacat în mai multe rânduri, iar întrebat daca Rareș Bogdan este "sarpele pe care l-a crescut în partid", liderul PNL a raspuns: "Nu l-am crescut eu, ca era crescut". În…

- Marius Manole este un actor care, de cate ori este intervievat, scoate la iveala multe lucruri launtrice. Poate tocmai de aceea cucerește publicul, atat cel de teatru, cat și publicul larg. Dupa cum spune chiar actorul, „ma bucur de dragostea oamenilor”, declarație pe care a facut-o și in cadrul ediției…

- Ultimii ani nu au fost tocmai buni pentru Irinel Columbeanu, din punct de vedere financiar. Fostul soț al Monicai Gabor a ajuns sa locuiasca in chirie, iar situația a fost din ce in ce mai grea pentru el. Acesta a ramas fara averea de zeci de milioane de euro, fara soție, dar și fara Irinuca, fetița…