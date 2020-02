Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite dupa ce un sofer din Republica Moldova a intrat pe contrasens si s-a izbit de o masina care circula regulamentar. O a treia a murit.Soferul vinovat, dar si un pasager au fugit de la fata locului. Masina acestuia a luat foc si a fost distrusa in totalitate."Tanarul in varsta…

- O coliziune violenta intre doua autoturisme, un BMW inmatriculat in Republica Moldova și un Audi inmatriculat in Bistrița-Nasaud, a avut loc duminica seara in jurul orei 19 la Cluj-Napoca, pe strada Horea, in apropiere de Facultatea de Litere. Una dintre mașini a luat foc in urma impactului. A fost…

- Un autoturism a fost distrusa intr-un incendiu, sambata dimineata, pe DJ 107, langa Alba Iulia. Primele date indica producerea unui accident, pentru ca la fata locului au fost gasite urme de derapare.

- Un barbat, in varsta de 40 de ani, din localitatea ialomiteana Valea Ciorii este cercetat de politisti pentru cumul de infractiuni la regimul rutier.Conform oamenilor legii, suspectul a provocat o tamponare intre un autoturism si mopedul pe care il conducea si a fugit de la fata locului.

- Conform probatoriului administrat, tânarul este banuit ca, la data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 00:00, ar fi agresat fizic și deposedat de o suma de bani un barbat în vârsta de 83 de ani, din comuna Ciucea, județul Cluj, agresiunea având loc în interiorul…

- Un accident rutier a avut loc sambata seara, pe DN 17, in localitatea Mureșenii Bargaului, unde doua autoturisme au colizionat, din cauza unui caine. Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar șoferul vinovat s-a ales cu o amenda. Un autoturism condus de un barbat din Republica Moldova a ajuns intr-un…

- Tanarul de 21 de ani care a provocat nenorocirea de la miezul nopții, de Revelion, la Liteni-Moara, unde a accidentat mortal un alt tanar, dupa care a fugit, fiind gasit dupa cateva ore, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecatoria a admis propunerea formulata de procurorul de caz și a ...

- Un barbat dintr-un sat de langa Blaj a murit la scurt timp dupa ce fost lovit de o masina condusa de un tanar, din aceeasi localitate, care conducea un autoturism neinmatriculat si, totodata, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba,…