Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trei curse operate de Tarom cu aeronave ATR, cu destinația București, au fost direcționate catre Iași, potrivit informațiilor MEDIAFAX. Afectat este și programul de maine dimineața, conform Mediafax.Citește și: Comisia Europeana pregatește o DECIZIE…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava efectueaza gratuit testarea pentru depistarea virusului HIV. De la inceputul acestui an, la DSP Suceava si-au efectuat testul HIV 2.672 de persoane. Dintre acestea, pentru 13 persoane Institutul National „Cantacuzino" a confirmat ca sunt ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a informat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca la sediul institutiei si-au depus dosarul de inscriere pentru concursul de intrare in rezidentiat un numar de 50 de candidati. Dintre acestia, 27 de candidati sunt pentru domeniul medicina, 14 pentru ...

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava organizeaza pentru a treia oara in acest an concurs pentru a ocupa doua posturi de inspectori sanitari la Serviciul Control in Sanatate Publica, in data de 17 decembrie a.c.. Directorul executiv DSP Suceava, dr. Liliana Gradinariu, a declarat, ieri, ca ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a atentionat, luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost informata despre confirmarea unor cazuri de difterie in regiuni din Ucraina de la granita de nord a Romaniei, de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in data…

- Cresa de stat din municipiul Suceava, inchisa luni de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, in urma apariției unui focar de gastroenterita cu rotavirus, va fi redeschisa cel mai devreme luni, 11 noiembrie a.c.. Directorul executiv al DSP, dr. Liliana Gradinariu, a declarat ca in cursul zilei ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a primit, in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita 2019-2020, a treia transa de vaccin, a anuntat directorul executiv al institutiei, Liliana Gradinariu. Potrivit lui Gradinariu, in aceasta etapa s-au primit 17.380 doze care vor fi distribuite…

- Singura cresa din municipiul Suceava, unde sunt inregistrati 140 de copii cu varste pana la 3 ani, a fost inchisa, luni, de Directia de Sanatate Publica (DSP), dupa ce trei copii au fost internati in spital cu infectie cu rotavirus.Directorul DSP Suceava, dr. Liliana Gradinariu, a declarat, marti, ...